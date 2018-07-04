Анкара, 4 июля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Правительство Турции утвердило указ, согласно которому законодательно закрепляется вопрос перехода страны от парламентской к президентской форме правления. Также документ регламентирует процесс передачи полномочий премьер-министра и правительства страны президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает 4 июля агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Отмечается, что в документе, опубликованном в турецком вестнике правовых актов, предусматривается внесение поправок в ряд законов и других нормативных актов, изданных в республике в период с момента её образования по 2017 год.

Также указом вводятся в силу решения об изменении формы управления государством, принятые по результатам конституционного референдума 2017 года. Сам переход формы правления состоится после инаугурации вновь избранного президентом Турции Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 2017 года в Турции состоялся референдум по внесению изменений, значительно расширяющих полномочия главы государства, в конституцию страны. Более 51% жителей республики проголосовали в поддержку данного законопроекта.

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