Пермь, 4 июля, 2018, 12:28 — ИА Регнум. В Перми жильцы дома 86 по улице Куйбышева бьют тревогу. На первом этаже четырёхэтажного дома деформированы несущие конструкции, заявляют граждане.

Joe Mabel Трещина в стене

О ЧП спасателям сообщил сотрудник городской дежурной диспетчерской службы. На место срочно выехали представители МЧС, чиновники и другие. В результате обследования выяснилось. что маячки на несущих конструкциях не имеют повреждений. Соответственно, нет и угрозы обрушения.

Отметим, этот дом был построен в 1951 году. Ранее в нём уже возникали трещины. Но тогда угрозы обрушения специалисты тоже не нашли. Тем не менее старое здание нуждается в ремонте. Отремонтировать его планируют уже до конца года, утверждают в мэрии Перми.