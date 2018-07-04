Вашингтон, 4 июля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Белый дом собирается отменить практику приема в учебные заведения США по принципу расового многообразия. Об этом сообщает газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Американские власти готовят новые стандарты, в соответствии с которыми внимание расовой принадлежности поступающих в школы и вузы уделяться не будет. О новом законе речь не идет, но нововведение стоит воспринимать как официальную позицию Вашингтона.

В настоящее время в США действует практика, введенная в период руководства страной Бараком Обамой. Администрациям учебных заведений рекомендовано стремиться к тому, чтобы среди учащихся были представители разных рас.

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