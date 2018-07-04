Москва, 4 июля, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин предложил работодателям премировать некурящих сотрудников, об этом глава ведомства заявил 4 июля в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Курение на рабочем месте

«Работодатель может спокойно учитывать это при премировании, — отметил Топилин. — При стимулировании давать больше денег тем, кто не курит».

По его словам, такие сотрудники не тратят рабочее время на частые перекуры, а значит, посвящают его делу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что работодатель в России обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, в том числе в жару.

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