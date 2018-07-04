Москва, 4 июля, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Идет вторая неделя после окончания саммита ОРЕС+ и динамика изменения цен показывает, что решения, принятые в Вене, были верными. Существовали какие-то опасения, что увеличение добычи нефти, о котором договорились Россия и Саудовская Аравия, приведет к падению цен. Тот же министр энергетики России Александр Новак обозначил, что снижение цен до $50−60 за баррель для России не будет критичным. Но опасения оказались напрасными, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Запасы сырой нефти в Штатах, как текущий индикатор рынка, показывают стремительное снижение. Это позволяет ценам оставаться в комфортной для российского бюджета зоне около $78 — 79,30 за баррель по марке Brent. американская нефть WTI сократила спред между сортами до локального минимума в $3,65 и 4 июля торгуется $74 — 74,70 за баррель». — привел цифры эксперт.

Более того, высока вероятность, что Brent нацелилась на рубеж в $80 за баррель на опасениях, что на рынке возникнет дефицит из-за снижения поставок из Ирана. Совершенно ясной картина нарисуется ближе к окончанию 2018 года. Тогда санкции США в отношении Ирана заработают в полном объеме (минфин США предоставил европейцам дед-лайн до 1 ноября определиться с участием в иранском бизнесе) и ОРЕС+ сможет реально поднять добычу в рамках текущих договорённостей.

«Пока рынок взял небольшую передышку, котировки рынка остаются у текущих значений с умеренным ростом, что вполне устраивает российский рубль. Давление с этой стороны минимальное, в фокусе внимания встреча в верхах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Прорывные решения маловероятны, но сам факт «фантастической встречи» уже положительно влияет на российский финансовый рынок», — полагает Грачёв.

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