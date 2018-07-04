Москва, 4 июля, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Торговая сессия 4 июля открылась незначительным ослаблением российского рубля. По состоянию на 11:00 рубль падал к доллару на 0,3% и к евро на 0,15%. В паре с американской валютой рубль торговался на отметке 63,31, в паре с европейской валютой — на отметке 73,74, заявила корреспонденту финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Параллельно чуть снижаются цены на нефть: 4 июля баррель Brent подешевел с $78,20 до $77,80. Для нефтяного рынка это крайне незначительная динамика, однако в отсутствие важных новостей этот фактор мог повлиять на рубль. Кроме того, закончился налоговый период, который оказывал рублю поддержку в конце прошлого календарного месяца», — отметила эксперт.

Так или иначе, нефть уже несколько месяцев остается достаточно дорогой, а рубль — слабым. Главная причина такой аномалии — санкции и прочие геополитические обстоятельства, однако не последнюю роль здесь играют и интервенции Минфина РФ, который за счет дополнительных нефтегазовых доходов скупает значительные объемы валюты на внутреннем рынке.

«Ожидается, что 4 июля ведомство опубликует свежие параметры покупки валюты, и участники рынка ожидают роста объемов покупок. Этот фактор может повлиять на рубль во второй половине дня. Других важных новостей не предвидится, поэтому рубль сегодня в течение дня может оставаться относительно стабильным. Возможный диапазон колебаний курса рубля к доллару — 62,80−63,80, курса рубля к евро — 73,20−74,20», — считает Кулакова.

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