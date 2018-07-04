Москва, 4 июля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. В России увеличатся пошлины на получение водительских прав и загранпаспорта нового образца, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Водительское удостоверение РФ

Гражданам России в случае получения водительских прав либо загранпаспорта нового образца, придётся заплатить примерно на треть дороже. Так, отмечается, что пошлина за получение совершеннолетним нового загранпаспорта вырастет с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Для несовершеннолетних пошлина также возрастёт — с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.

Пошлина на получение водительского удостоверения также существенно вырастет — теперь автолюбитель для получения водительских прав заплатит пошлину в 3 тыс. рублей. Ранее это обходилось гражданину России в 2 тыс. рублей.

Также в документе указано, что подписанный закон вступает в силу через месяц после его публикации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля на интернет-портале правовой информации был опубликован подписанный Владимиром Путиным закон, действие которого усиливает защиту прав участников долевого строительства жилья.

Согласно тексту документа, с 1 июля 2018 года компании, работающие в сфере жилищного строительства, не смогут привлекать средства российских граждан посредством жилищных сертификатов.

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