Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 12:20 — ИА Регнум. В Петербурге запретят организовывать кальянные в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали городские депутаты на заседании в среду, 4 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чарльз Уот Синглалезе. Курение кальяна 1930

Речь идет о кальянах на табачных и нетабачных смесях, причем запрещены будут кальянные в том числе и во встроенных или пристроенных к жилым домам помещениях. Кроме того, предлагается запретить подобные заведения и в нежилых зданиях, если те расположены во дворах.

За нарушение будущего закона предполагается штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. для юридических лиц.

Инициатор проекта Денис Четырбок («Единая Россия») поспешил успокоить любителей кальяна. «Уже пошли слухи, что все тут же изымут, заберут кальяны — это не так. Мы говорим о том, где их можно курить, а где нельзя», — сказал Четырбок.

Он напомнил, что существуют активные и пассивные курильщики, и, на его взгляд, активные всегда оказывались «в выигрыше», и только недавно «на Западе и у нас в стране стали говорить о правах пассивных курильщиков, которых чуть больше, чем активных».

Петербургские депутаты раскритиковали «нездоровую» атмосферу вокруг кальянных. Например, по мнению Четырбока, кальянные привлекают «шумные компании». «Всё это может выливаться в хулиганство мелкое, может выливаться в дискомфорт для жителей, которые поздно вечером идут домой, из спортивной секции возвращаются», — рассудил он.

На тропу войны с кальянами встал и спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров. Он рассказал, как недавно был в одном из муниципалитетов и решил посетить такое заведение, где ему сделалось «мерзко».

"Там обкурившиеся наши с вами дети! Разбежавшиеся, когда я вошел, кальянщики, продавцы. Дети, которые не в состоянии встать даже с места. Смотреть на это было не то что страшно, а мерзостно. Дети не в состоянии были даже выползти на улицу. А вечером главе муниципального образования по телефону стали поступать ультиматумы и угрозы от неизвестных лиц», — рассказал Макаров.

Сколько именно придется закрыть заведений после вступления закона в силу, выяснить депутатам не удалось. Впрочем, народные избранники пояснили, что кальяны все еще можно будет купить в магазине и курить дома. К тому же, из-под запрета выведены и кальянные, устроенные в нежилых зданиях, например, торговых центрах.

«У нас нет необходимости вмешиваться в личную свободу», — определил здесь свою позицию Денис Четырбок. В итоге, большинством голосов проект был поддержан.

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Напомним, ранее Заксобрание Петербурга также приняло закон, согласно которому несовершеннолетним запрещен вход в кальянные. Кроме того, депутаты решили запретить продажу несовершеннолетним электронных сигарет, смесей, включая безникотиновые, и оборудования для «вейпа».