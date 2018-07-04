Вашингтон, 4 июля, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что США никогда не придется применить на деле свои вооруженные силы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Он отметил, что в текущем году на нужды армии выделено $700 млрд, в 2019 году эта сумма составит $716 млрд. Власти страны восстанавливают вооруженные силы, делая их сильнее, чем когда-либо прежде.

«И, надеюсь, нам никогда не придется их использовать», — заявил Трамп, выступая на торжественном вечере в штате Западная Виргиния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель администрации Трампа Хоган Гидли заявил, что глава США поднимет вопрос об увеличении расходов на оборону на саммите НАТО в Брюсселе. Соединенные Штаты должны перестать быть «свиньей-копилкой» для партнеров и союзников, добавил он.

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