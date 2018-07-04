Ярославль, 4 июля, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Органы власти Ярославской области проигнорировали приглашение общественников обсудить вопросы транспортной доступности садоводческих товариществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском ОНФ.

Страница в Facebook Игоря Ямщикова Подъезды к дачным участкам разбиты

Региональное отделение ОНФ не в первый раз поднимает эту тему, так как количество жалоб от садоводов Ярославля не уменьшается: люди сообщают о проблемах c возможностью добраться до своих участков.\

«В области действуют более 700 садоводческих товариществ, где числятся около 150 тыс. садоводов. В свое время, когда людям выделяли землю, никто не задумывался, есть ли там инфраструктура, в том числе нормальные подъездные пути. Садоводства, расположенные в отдаленных полях и лесах, в большинстве случаев вообще не имеют официальных дорог» — отметил на заседании рабочей группы ОНФ сопредседатель регионального штаба Анатолий Упадышев.

А накануне этой встречи активисты ОНФ и руководители садоводческих товариществ, расположенных на территории Заволжского района областного центра и Ярославского района, выехали на место, чтобы увидеть всё своими глазами.

«Улицы, ведущие из города к СНТ «Соснячок», «Заозерье», «Связист», «Ротор», «Зелёная роща», «Град», «Полянки», «Росток», «Энергетик», «Берёзка» и другим, сегодня содержатся самими садоводами и огородниками, а не органами местной власти. Горожане, из личных взносов в СНТ нанимают грейдеры, закупают щебень и своими силами благоустраивают подъездные пути к садоводствам. Все жалобы и обращения к чиновникам в прямом смысле слова уходят в песок» — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

В региональном ОНФ сообщили, что дороги к почти 5 тысячам садоводческих участков не выдерживают нагрузки. Проблему осложняет то, что летом по этим маршрутам устремляются тысячи горожан к озёрам и карьерам для отдыха у воды.

Приглашённые на заседание рабочей группы представители органов власти были, видимо, не готовы ответить ярославцам хоть что-то вразумительное, а потому и уклонились от встречи с общественниками — отмечают в ОНФ.

Анатолий Упадышев, подводя итоги заседания рабочей группы регионального отделения ОНФ, сказал, что проинформирует правительство региона о неудовлетворительном состоянии дел с транспортной доступностью к садоводческим товариществам и будет добиваться разработки целевой областной программы, реализация которой позволит решить эту проблему и снимет груз ответственности по содержанию дорожного покрытия с плеч рядовых горожан.