Москва, 4 июля, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий многодетные семьи от уплаты налога на имущество физлиц, внесла в Госдуму глава комитета по вопросам семьи Тамара Плетнёва (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

Джованни Баттиста Торрилья. Счастливая семья

Предлагается предоставить членам многодетным семей право на налоговую льготу в отношении налога на имущество физических лиц.

По подсчетам парламентария, общая сумма выпадающих доходов будет равна совокупному размеру налога на 1 млн 279 тыс. объектов налогообложения. Реализация законопроекта может потребовать от 3 млрд 197, 5 млн рублей до 6 млрд 395 млн рублей (исходя из численности многодетных семей в Российской Федерации), отмечает депутат. Автор исходит из того, что одна многодетная семья платит налог за один объект налогообложения (жилой дом, жилое помещение).