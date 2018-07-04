Калуга, 4 июля, 2018, 12:04 — ИА Регнум. За пять месяцев 2018 года филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья», «Калугаэнерго», взыскало с должников в судебном порядке более 17 млн рублей, в том числе 5,9 млн рублей неустойки за несвоевременное исполнение обязательств. Еще 26,8 млн рублей взыскано в досудебном порядке. Об этом 4 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

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По её словам, согласно законодательству, организациям-неплательщикам может угрожать полное прекращение или ограничение электроснабжения, а их руководству — дисквалификация и даже уголовное преследование. Для энергосбытовых компаний формирование долгов чревато потерей статуса гарантирующих поставщиков электроэнергии.

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Так, за январь — май 2018 года в филиал «Калугаэнерго» поступило 9252 заявки на введение режима ограничения потребления электроэнергии, в 1418 случаях эта мера воздействия была применена. Кроме того, блоком безопасности филиала «Калугаэнерго» с начала года направлено 16 материалов для возбуждения уголовного дела по статьям 165 УК РФ, 285 УК РФ, 315 УК РФ.

«Энергетики рекомендуют потребителям, имеющим задолженность, погасить её в кратчайшие сроки. Это позволит избежать наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, а также на средства на расчетных счетах», — сказала Наталья Копоня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их преступлением и рассматривать как хищение.