Москва, 4 июля, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Экстрадированный из Австрии обвиняемый в создании преступной организации Аслан Гагиев не признал вину и отказался от дачи показаний, сообщает 4 июля пресс-служба следственного комитета России.

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«Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 209, п.п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ (организация преступного сообщества, бандитизм, убийство, незаконный оборот оружия)», — говорится в сообщении.

Следователи полагают, что члены криминального сообщества под руководством Гагиева совершили более 49 эпизодов преступной деятельности в пределах Москвы, Московской области и Северной Осетии. По данным СКР, от их рук погибли более 60 человек, включая сотрудников правоохранительных органов, чиновников и предпринимателей.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства всех совершенных преступлений, к которым причастен Гагиев и его подельники.