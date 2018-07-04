Берлин, 4 июля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 4 июля, что Европейский союз примет все необходимые меры для предотвращения торговой войны с США, добавив, что без Вашингтона это невозможно, сообщает американское агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

С таким заявлением Меркель выступила в немецком бундестаге.

«Стоит приложить все усилия для прекращения этого конфликта так, чтобы он не обернулся реальной войной, тем не менее в этой ситуации есть две стороны», — отметила она.

Меркель подчеркнула, что эффективное функционирование мировой экономики зависит от того, будут ли страны работать как партнеры. Она добавила в ответ на заявления США о недостаточности расходов Германии на оборону, что Берлин является надежным партнером альянса.

Напомним, президент США Дональд Трамп в конце мая ввел пошлины на ввоз стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики. В ответ Брюссель принял свой пакет мер против американской продукции общей стоимостью $300 млрд. Администрация Трампа также рассматривает возможность введения пошлин на импорт из ЕС автомобильной продукции.