Москва, 4 июля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Мимо глобального финансового кризиса проскочить не удастся, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Я думаю, что глобальный финансовый кризис нас ждет. Потому что загнивание глобальных монополий никто не отменял.

Оно продолжается и нарастает. Так что мимо этого мы не проскочим», — заключил Делягин.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало прогноз экспертов Bank of America, согласно которому ситуация на мировом фондовом рынке схожа с 1998 годом, когда в России произошел дефолт, а в Азиатском регионе начался экономический кризис.

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Аналитики выявили следующие опасные тренды на мировом фондовом рынке: устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран.