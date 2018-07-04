Нью-Дели, 4 июля, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Руководство WhatsApp должно принять незамедлительные меры по пресечению ложных слухов. С таким требованием выступило министерство электроники и информационных технологий Индии.

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В индийском правительстве возмущены распространением «безответственных и взрывоопасных сообщений», что приводит к самовольным расправам над упомянутыми в них людьми. Мессенджер в ответном письме призвал руководство Индии к более тесному сотрудничеству.

В WhatsApp отметили, что предоставляют людям сведения, необходимые для их безопасности. Вместе с тем в мессенджере корректируется работа групповых чатов, чтобы распространение нежелательной информации было прекращено.

Напомним, в мае 2017 года в Индии стали происходить суды Линча. Жители устраивали самосуд после появления в WhatsApp недостоверных сообщений об убийствах, сексуальном насилии и похищениях детей. Жервами расправ стали по меньшей мере 25 человек.

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