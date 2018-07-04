Берлин, 4 июля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Отношения, которые в настоящее время складываются у Евросоюза с Соединёнными Штатами из-за введённых Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий, уже имеют очертания торгового конфликта. Об этом, выступая сегодня, 4 июля, в бундестаге, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Цитата из х/ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия Конфликт интересов

Читайте также: Меркель: Штрафные пошлины США противоправны и необоснованны

По её словам, необходимо приложить все усилия и «попытаться разрядить этот конфликт, чтобы он не перерос в настоящую войну, однако для этого нужны две стороны» Также канцлер отметила, что дискуссии между ЕС и США станут ещё более серьёзными, если будут взиматься пошлины на автомобили, импортируемые в США.

Ранее в сюжете: Торговый спор США и ЕС: объятия вместо возмездия?

Германия: пошлины на сталь ударят в первую очередь по самим США

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, в соответствии с которым ввозные пошлины на сталь были установлены на уровне 25%, алюминий — 10%. Введение таких мер в Вашингтоне объяснили «угрозами национальной безопасности» страны со стороны экономических партнеров. При этом для стран Евросоюза такие нововведения вступили в силу с 1 июня. При этом, по мнению министра экономики Германии Петера Альтмайера, ущерб от введения пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза в первую очередь проявится в США.