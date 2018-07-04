Женева, Швейцария, 4 июля, 2018, 11:55 — ИА Регнум. В Сирии рекомендовано создать под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН) специальную группу, которая бы занималась бы вопросами закупок необходимых стране «санкционных товаров», заявил спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия санкций на права и свободы Идрисс Джазаири. Об этом сообщает 4 июля РИА Новости.

Mil.ru «Сирийским друзьям»

По его словам, такой специальный механизм должен быть создан при участии представителей всех государств, принявших решение о введении санкций против Дамаска.

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«Создать в Сирии отдел закупок под руководством ООН, который будет быстро решать проблемы, и который успокоит банки и продавцов, что их транзакции проводятся и не нарушают санкционный режим», — цитирует агентство слова Джазаири.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в совместном заявлении главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра экономики Брюно Ле Мэра отмечалось, что власти Франции заморозили активы физических и юридических лиц, которые, по мнению Парижа, связаны с разработкой химического оружия в Сирии.

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