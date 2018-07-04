Набережные Челны, Татарстан, 4 июля, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Вокруг популярного у горожан аттракциона «Колесо обозрения», открытого в парке Победы в марте 2016 года, и считающегося самым высоким в городе, разворачивается скандал. Прокуратура города требует признать объект самостроем, а власти отказываются заключать договор купли-продажи земли с собственником аттракциона. Разбирательства проходят сразу в двух инстанциях — Арбитражном суде Татарии и Набережночелнинском городском суде. Иск с требованием признать объект самовольной постройкой начнут рассматривать 18 июля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Дневной дозор». Реж. Тимур Бекмамбетов. 2006. Россия Колесо обозрение слетает с оси

Аттракцион высотой 48 метров, ставший самым высоким в городе, возвели за восемь месяцев и открыли 12 марта 2016 года в одном из старейших парков города — парке Победы. Стоимость объекта составила 150 млн рублей, он является круглогодичным. Инвестором проекта выступило ООО «Колесо обозрения», созданное в апреле 2015 года четырьмя физлицами — Лилией Тухватуллиной, Марьям Бадрутдиновой, Ландыш Шайхутдиновой и Михаилом Абрамовым. У всех участников помимо данного ООО есть ещё ряд фирм в Набережных Челнах, например, первые два участника являются соучредителями строительного ООО «Карусель», а Тухватуллина также входит в число участников дачного некоммерческого партнерства «Калмаш» и некоего ООО «АД», которым владеет совместно с Данией Мингалимовой. Само же ООО «Колесо обозрения» связывают с депутатом городского совета Марселем Мингалимовым, который по совместительству является гендиректором строительного холдинга «ГК «Профит». Гендиректор ООО «Колесо обозрения» — Руслан Набиуллин.

Иск прокуратуры города подан в Набережночелнинский суд 20 июня 2018 года, рассмотрение его назначено на 18 июля. Третьими лицами в деле участвуют исполком Набережных Челнов, МКУ «Дирекция инжиниринга и аудита строительства», выступавшее застройщиком, и Набережночелнинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ. ООО «Колесо обозрение» выступал инвестором объекта.

8 мая 2018 года Арбитражный суд Татарии по иску МКУ «Дирекция инжиниринга и аудита строительства» к ООО «Колесо обозрения» отказал в признании договора инвестирования в строительство от 23.10.2015 года недействительным (ничтожным). Договор подразумевал, что инвестор «принимает участие в строительстве бетонированного основания под объект», а застройщик «обязуется построить объект, с последующей передачей его инвестору, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта».

"В обоснование предъявленного иска истец ссылался на то, что земельный участок с кадастровым номером 16:52:060104:30, на котором осуществлено строительство развлекательного аттракциона «Колесо обозрения» не предназначен для капитального строительства, просил признать недействительным договор инвестирования в строительство», — отмечается в материалах дела с уточнением, что участок общей площадью 6211 кв.м., расположенный в районе парка Победы, предоставлен застройщику на основании постановления исполкома от 7 февраля 2014 года в постоянное (бессрочное) пользование для строительства объектов культуры (театр кукол) с последующим изменением вида разрешенного использования на колесо обозрения.

Истец 14 марта 2016 года получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, право собственности на объект было зарегистрировано за ответчиком 7 ноября 2017 года. Приведённых истцом аргументов оказалось недостаточно и претензии были отклонены судом.

Одновременно с этим в Арбитражном суде Татарии в стадии рассмотрения находятся два спора данного ООО с исполкомом Набережных Челнов. Оба до конца не рассмотрены, иск исполкома суд должен начать рассматривать сегодня, 4 июля. Городские власти требуют взыскать с компании 1 085 354 рубля неосновательного обогащения и 122 337 рублей 88 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами.