Сочи, Краснодарский край, 4 июля, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Около 10 тыс. болельщиков сборной Хорватии будут поддерживать свою команду на матче ¼ финала со сборной России. Об этом 4 июля сообщает «Р-спорт».

Хорватские болельщики

Как отметил глава представительства по туризму Хорватии в России Райко Ружичка, для хорватских болельщиков будут организованы специальные чартеры со всего мира.

«Болельщики прилетят в Сочи одним днем — только на матч. Поддержка обещает быть сумасшедшей. Все надеются на победу!» — сказал Ружичка.

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Отмечается, что на матче будут присутствовать президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, премьер-министр страны Андрей Пленкович, посол Хорватии в России Тончи Станичич и другие официальные лица.

Напомним, матч между сборными России и Хорватии пройдёт 7 июля с Сочи. Сборная России обыграла Испанию в 1/8 финала (1:1, 4:3 — по пенальти), а хорваты оказались сильнее датчан (1:1, 3:2 — по пенальти).

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