Якутск, 4 июля, 2018, 12:02 — ИА Регнум. В Якутии просят провести всесторонний анализ коррупционных правонарушений, вероятно, допущенных в республике. Осуществить такую проверку объективно могут только федеральные правоохранительные органы, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM руководитель антикоррупционной общественной организации «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров. Он считает необходимым провести дополнительные проверочные мероприятия, в том числе в отношении временно исполняющего обязанности главы республики Айсена Николаева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум. Коррупция

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С февраля 2018 года «Якутия — Наше Мнение» реализует антикоррупционный проект «Противодействие коррупционным правонарушениям в Якутии».

«Имеющиеся сведения дают основания предполагать, что в Якутии действует организованное преступное сообщество, состоящее из чиновников, правоохранителей и судей, под руководством высших должностных лиц республики, — пояснил Степан Петров. — Главной задачей проекта является инициация объективного и всестороннего рассмотрения федеральными правоохранительными органами коррупционных правонарушений в регионе».

В рамках антикоррупционного проекта в адрес федеральных правоохранительных органов было направлено заявление на возбуждение уголовного дела по фактам нарушений закона, имеющим признаки уголовных преступлений. В число чиновников, деятельность которых общественники считают необходимым объективно проверить, входит и временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев.

«В связи с этим считаю необоснованным назначение Айсена Николаева на должность врио главы до окончания доследственной проверки федеральными правоохранительными органами, — пояснил Степан Петров. — Я предполагаю, что врио главы Якутии имеет непосредственное отношение к ряду коррупционных дел, так как ранее занимал руководящие посты в органах власти республики».

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Соответствующее обращение общественник отправил руководителю администрации президента России Антону Вайно и директору Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степан Петров высказывал мнение, что Айсен Николаев может быть причастен к жилищно-нормативной коррупции по делу «Алмазэргиенбанка», суть которого — в создании незаконной системы скрытного распределения государственного жилья с использованием различных схем субсидирования и установлением квот для региональных чиновников, прокуроров и судей. Общественник предполагает, что квоты на недвижимость распределялись между чиновниками и не выдавались выпускникам детских домов, многодетным семьям, инвалидам, жителям ветхого и аварийного жилья и другим нуждающимся категориям граждан.

Степан Петров напоминает и о возможном участии Айсена Николаева в деле, связанном с многоквартирным жилым домом в Якутске по адресу Ленина, 27. По мнению общественника, здание могло быть намеренно доведёно до аварийного состояния с целью рейдерского захвата земли, на которой оно стояло.

Припоминают экс-мэру Якутска и уголовные дела, возбуждённые в отношении его приближенных. Речь идёт о советнике главы Якутска на общественных началах Савве Алексееве и вице-мэре по экономике и финансам Егоре Попове. Первого задержали при получении отката в 40 млн в 2017 году от чувашской фирмы «ДОРИСС», которая ремонтирует дороги Якутска, а второго подозревают в махинациях с участком под инклюзивную школу.

«Я считаю, что вымогательство взятки у дорожников было не личной инициативой советника мэра», — пояснил Степан Петров.