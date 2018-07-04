Вашингтон, 4 июля, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Вопрос об увеличении расходов на оборону намерен поднять президент США Дональд Трамп перед партнерами по НАТО. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По его словам, на саммите в Брюсселе глава США собирается следовать позиции, которая предполагает защиту американцев, поддержку партнеров и союзников Вашингтона. Вместе с тем Трамп напомнит, что Соединенные Штаты зачастую воспринимались в остальном мире «как свинья-копилка».

«И это необходимо прекратить», — подчеркнул Гидли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны НАТО договорились о постепенном увеличении оборонных расходов. Однако на сегодняшний день только восемь членов альянса тратят на военные нужды больше 2% ВВП, в то время как для США показатель составляет более 3,5%.

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