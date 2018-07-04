Пало-Альто, США, 4 июля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Компания Tesla, желая увеличить объём выпуска электроседана Model 3, нашла выход в виде расширения производственной площадки за счёт её вынесения за основной производственный корпус, об этом 4 июля сообщил портал «Автовести».

Peter Stevens Tesla Model 3

Рядом с одним из заводов Tesla журналисты обнаружили сооружение, укрытое тентом, общая площадь которого примерно равна двум футбольным полям. Под этим тентом скрывается производственная линия, которую компания смогла построить и запустить лишь за три недели. Отмечается, что в этой работе сотрудникам Tesla помогали специалисты, ранее работавшие над космическим проектом Space Shuttle.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Tesla покинул Даг Филд, занимавший в компании пост ведущего инженера. Он ушел в отпуск ещё в начале мая 2018 года, тогда руководство автопроизводителя заявило, что он просто решил отдохнуть. Однако 2 июля 2018 года пресс-служба Tesla сообщила, что Филд решил покинуть компанию.