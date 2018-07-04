Весь мир, 12 ноября, 2014, 11:03 — ИА Регнум. Председатель американско-узбекской торговой палаты (АУТП) Кэролин Лэмм и президент Узбекистана Ислам Каримов обсудили перспективы развития двусторонних отношений в сфере экономики и инвестиций, пишет национальное агентство Узбекистана УзА.

Каримов отметил, что американско-узбекская торговая палата более 20 лет содействует развитию двусторонних связей между странами. Президент Узбекистана напомнил о реализации трех крупных проектов с компанией «Дженерал Моторз», среди которых производство автомобилей в Андижанской области, выпуск двигателей нового поколения в Ташкентской области, запуск полного цикла производства автомобилей в Хорезмской области.

Каримов также указал, что национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» успешно эксплуатирует 15 современных самолетов «Боинг», которыми обеспечивается свыше половины всех перевозок.

Кэролин Лэмм выразила искреннюю признательность главе государства за всестороннюю поддержку деятельности Американско-Узбекской торговой палаты. «В конце переговоров в знак признания продвижения Узбекистана как глобального бизнес-лидера президенту Исламу Каримову был вручен „Хрустальный глобус“», — пишет УзА.