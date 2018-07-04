Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Петербургский парламент пытается ввести новый запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним. Документ уже поддержан в первом чтении, передает 4 июля корреспондент ИА REGNUM.

Энергетический напиток

Инициатор законопроекта, единоросс Денис Четырбок, объяснил, кто получает выгоду от продажи таких напитков.

«Это, безусловно, транснациональные корпорации, большие, крупные бизнес-монстры, которые, естественно, заинтересованы в продвижении своей продукции, наращивании объемов, выпуска и сбыта своей продукции максимально возможному кругу лиц. Подобные напитки — тонизирующие, их еще энергетиками называют, — уже официально запрещены во Франции, Дании, Норвегии. Это не случайно», — сказал Четырбок, заметив, что тут Россия решила пойти по пути зарубежных стран.

Он предлагает ограничить продажу напитков для несовершеннолетних, а также запретить торговать ими в организациях образования, воспитания, развития несовершеннолетних, соцзащиты, детско-юношеского спорта, культуры и искусства, в медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.

С Четырбоком не согласились некоторые коллеги. Представитель «Партии роста» Максим Резник предложил прекратить запретительную политику, которая имеет под собой мало оснований, напомнив, что за последние шесть лет в Госдуму внесли четыре аналогичных законопроекта, и все были отвергнуты правительством и администрацией президента.

«Это яркая иллюстрация того, как государство не должно вмешиваться в экономику», — сказал Резник, подчеркнув, что до сих пор не доказано, вредят ли энергетики организму. Он процитировал разъяснение Минздрава РФ, где говорится, что употребление кофеина в количестве 400 мг в день, «в том числе в составе тонизирующих напитков, безопасно для здоровья потребителя, включая несовершеннолетних».

Но единоросс ответил, что это ему известно, но он все же уверен в своей правоте, так как в одном энергетике, по его данным, якобы содержится столько же кофеина, сколько в девяти чашках кофе.

«Мы не должны ждать, пока вред будет доказан, мы должны действовать на опережение», — заключил Денис Четырбок.

В итоге, большинство депутатов поддержали документ.

Напомним, при нарушении требований, предусмотренных законопроектом, предлагается ввести штрафы для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 50 тысяч рублей.