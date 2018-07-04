Владивосток, 4 июля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в одной из квартир дома во Владивостоке тел трех человек с признаками насильственной смерти, сообщает 4 июля пресс-служба следственного управления СКР по Приморскому краю.

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По данным ведомства, тела 64-летней женщины, ее 44-летней дочери и 28-летнего сына были обнаружены 3 июля в квартире дома по улице Тюменская. На месте происшествия проведен осмотр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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