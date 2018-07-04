Бангкок, 4 июля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Двенадцать подростков и их тренер, заблокированные в пещере на севере Таиланда, здоровы и могут быть эвакуированы. К такому выводу пришли обследовавшие их военные врачи, передает тайский телеканал Thai PBS.

Цитата из х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Реж. Станислав Говорухин. 1981. СССР Дети в пещере

Чтобы покинуть затопленную пещеру, юным футболистам и их наставнику придется плыть под водой в аквалангах. В настоящее время для них проводят инструктаж пять боевых пловцов и два военных медика.

Отмечается, что операция может продлиться несколько часов. Группа находится на расстоянии 6 км от входа в пещеру.

Как сообщало ИА REGNUM, юниорская футбольная команда отправилась в пещеру Као Луанг 23 июня. Внезапное наводнение сделало возвращение из нее невозможным. 1 июля спасатели обнаружили детей и тренера живыми, но истощенными.

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