Челябинск, 4 июля, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Около 12 тыс. челябинцев оказались покусаны клещами с начала весны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Клещ

На 29 июня их было 11 603, в том числе 2777 детей. При этом год назад количество пострадавших было больше (12 900 и из них 3137 детей).

У 95 человек подозревают клещевой энцефалит. Они госпитализированы. При этом 144 646 челябинцев имеют прививки против энцефалита. Из них детей большинство — 104 451.

Также, по данным ведомства, с начала сезона местные жители сдали для исследования 2695 клещей. И 0,7% из них оказались заражены энцефалитом. Сравнительно немного. 16,3% обследованных клещей были заражены боррелиями.

Санврачи призывают граждан к осторожности. Особое внимание уделено родительским дням в загородных лагерях. По сведениям ведомства, каждый год выявляются случаи укусов детей клещами за территориями лагерей. Родители, которые забирают своих детей за территорию лагеря, и сами рискуют, и ребёнка подвергают опасности.