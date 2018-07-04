Петропавловск-Камчатский, 4 июля, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил о хроническом недофинансировании дорожной сети региона. Только в Хабаровском крае федеральный бюджет урезал финансирование с 4 млрд в 2013 году до 536 млн в 2017 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Минтрансом России кратно сокращен размер субсидий на реконструкцию региональной дорожной сети. В 2013 году только Хабаровскому краю выделялось 4 млрд рублей на эти цели. В 2017-м размер субсидии Минтранс РФ урезал до 536 млн. В 2018 году планируется выделить всего 292 млн рублей. Хотелось бы понять, как при таких объёмах финансирования мы можем содержать и реконструировать региональную дорожную сеть? Из 924 случаев гибели людей на транспорте в ДФО в 2017 году 904 приходится на автотранспорт. Самая распространённая причина — низкое качество дорожного полотна, отсутствие разделительных полос, ограждений на опасных участках», — сказал Юрий Трутнев на совещании в Петропавловске-Камчатском, которое провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Полпред президента подчеркнул, что ждёт ответов на свои вопросы от Минтранса РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел совещание по вопросам безопасности на транспорте и вопросам экологии на Камчатке. В ходе совещания полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Дальний Восток на 70% не обеспечен авиасообщением. Из 470 воздушных гаваней, имевшихся в макрорегионе в 1991 году, осталась одна шестая часть.