Экс-директор чебоксарской гимназии предстанет перед судом за взятки
Чебоксары, 4 июля, 2018, 11:21 — ИА Регнум. В столице Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора гимназии №4. Ей предъявлено обвинение в получении взяток, превышении полномочий, служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Олег Дмитриев.
Фигурантом уголовного дела также является бывший заместитель директора по воспитательной работе. Следствие считает, что с марта по сентябрь 2017 года бывший директор образовательного учреждения получила от 3 тыс. до 60 тыс. рублей взятки от 20 горожан «за приём их детей» в гимназию. Общий размер взяток, по данным следствия, превысил 420 тыс. рублей. Деньги передавались лично, через посредника или зачислялись на банковскую карточку.
«В частности, посредник передала директору гимназии 21 тысячу рублей, а 17 тысяч рублей по договоренности оставила себе. Кроме того, одна гражданка передала руководителю гимназии 15 тысяч рублей за внесение в аттестат её внучки, закончившей 9 классов, оценок «4» и «5» по целому ряду предметов, хотя её средний балл по ним был ниже «4», — сказал Олег Дмитриев.
Следствие также считает, что с февраля по июнь 2017 года по требованию директора гимназии одна из подчиненных, опасаясь негативных последствий, передавала из своей зарплаты 20 тысяч рублей ежемесячно — всего таким образом было передано 100 тысяч рублей.
Бывшего директора гимназии обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ («Получение взятки» — 15 эпизодов), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество» — 4 эпизода), ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» — 2 эпизода), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Также обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ) предъявлено бывшему заместителю директора. Уголовное дело направлено в суд.
По уголовному делу допрошено более 90 свидетелей. Бывший директор гимназии находится под домашним арестом. Также наложен арест на ее автомобиль Toyota Corolla и средства, находящиеся на банковских счетах. В управление образования администрации города Чебоксары внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
Отметим, что в Чувашии почти в 11 раз выросло число выявленных фактов взяточничества. Столь значительный рост связывают с активизацией работы правоохранительных органов «на данном участке». Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе — мае 2018 года выявлено 109 преступлений, связанных со взяточничеством, — в то время как за аналогичный прошлогодний период было десять.