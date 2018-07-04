Чебоксары, 4 июля, 2018, 11:21 — ИА Регнум. В столице Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора гимназии №4. Ей предъявлено обвинение в получении взяток, превышении полномочий, служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Прюдон Пьер-Поль. Правосудие и Божье возмездие, преследующее Преступление. 1808

Фигурантом уголовного дела также является бывший заместитель директора по воспитательной работе. Следствие считает, что с марта по сентябрь 2017 года бывший директор образовательного учреждения получила от 3 тыс. до 60 тыс. рублей взятки от 20 горожан «за приём их детей» в гимназию. Общий размер взяток, по данным следствия, превысил 420 тыс. рублей. Деньги передавались лично, через посредника или зачислялись на банковскую карточку.

«В частности, посредник передала директору гимназии 21 тысячу рублей, а 17 тысяч рублей по договоренности оставила себе. Кроме того, одна гражданка передала руководителю гимназии 15 тысяч рублей за внесение в аттестат её внучки, закончившей 9 классов, оценок «4» и «5» по целому ряду предметов, хотя её средний балл по ним был ниже «4», — сказал Олег Дмитриев.

Следствие также считает, что с февраля по июнь 2017 года по требованию директора гимназии одна из подчиненных, опасаясь негативных последствий, передавала из своей зарплаты 20 тысяч рублей ежемесячно — всего таким образом было передано 100 тысяч рублей.

Бывшего директора гимназии обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ («Получение взятки» — 15 эпизодов), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество» — 4 эпизода), ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» — 2 эпизода), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Также обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ) предъявлено бывшему заместителю директора. Уголовное дело направлено в суд.

По уголовному делу допрошено более 90 свидетелей. Бывший директор гимназии находится под домашним арестом. Также наложен арест на ее автомобиль Toyota Corolla и средства, находящиеся на банковских счетах. В управление образования администрации города Чебоксары внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Отметим, что в Чувашии почти в 11 раз выросло число выявленных фактов взяточничества. Столь значительный рост связывают с активизацией работы правоохранительных органов «на данном участке». Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе — мае 2018 года выявлено 109 преступлений, связанных со взяточничеством, — в то время как за аналогичный прошлогодний период было десять.