Лос-Анджелес, США, 4 июля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Режиссёр Алан Тейлор, известный зрителям благодаря своему фильму «Тор 2: Царство тьмы», планирует снять картину, которая станет приквелом популярного криминального сериала «Клан Сопрано», об этом 3 июля сообщил портал Collider.

Цитата из т/с «Клан Сопрано». Реж. Дэвид Чейз. 1999-2007. США Мафиози

Картина получила название «Многие святые Ньюарка». Сценарий к ней написал создатель «Клана Сопрано» Дэвид Чейз в соавторстве с Лоуренсом Коннером («Планета обезьян (2001)», «Ученик чародея»). Производством картины будет заниматься кинокомпания New Line Cinema, дистрибуцией — Warner Bros.

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Напомним, сериал «Клан Сопрано» выходил на телеканале HBO в период с января 1999 года по июнь 2007. Главные роли в нём исполнили такие актёры, как Джеймс Гандольфини, Фрэнк Винсент, Стивен Ван Зандт, Эди Фалко и Майкл Империоли.