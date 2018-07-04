Владимир, 4 июля, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Повышать пенсионный возраст нельзя, потому что прежде, чем поднять пенсионный возраст, нужно поднять уровень экономики в России на должный уровень, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Мезиновской средней общеобразовательной школы имени Александра Исаевича Солженицына (Владимирская область) Наталья Гончарова.

Василий Суриков. Старик-огородник (фрагмент). 1882

Это особенно касается сельской местности. Медицинское обслуживание оставляет желать лучшего. Нехватка специалистов ведет к снижению уровня жизни сельского населения. Рабочих мест на селе нет, зарплаты мизерные. Люди, выходя на пенсию, продолжают работать, и делают этого не от того, что достаток в семье увеличивается, а для того, чтобы не остаться за чертой бедности.

«Учитывая все эти моменты, можно сделать вывод, что повышение пенсионного возраста на жителях сельской местности скажется очень болезненно. Может быть, правительству РФ следует внести коррективы в законопроект, учитывая ситуацию в большинстве сёл России», — высказала свое мнение Гончарова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»