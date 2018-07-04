Грозный, 4 июля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Управлению ГИБДД Чечни в честь Дня образования Госавтоинспекции, который отмечался 3 июля, сделали дорогой и нужный подарок — 60 новых автомобилей ДПС. Дарителем выступил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Денежные средства на покупку патрульных автомобилей были выделены по поручению главы республики Рамзана Кадырова. После торжественного собрания, посвященного 82-летию со дня образования Госавтоинспекции, которое проходило в Государственном театрально-концертном зале города Грозного, ключи от новых автомобилей были переданы сотрудникам ведомства.

Стоит отметить, что парк автомобилей правоохранительных органов Чечни пополняется достаточно регулярно. Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году подразделениям МВД было передано 18 спецмашин УАЗ «Патриот», также купленных на средства Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В 2014 году власти купили для подразделений ГИБДД при районных отделах полиции 40 автомобилей «Лада-Приора».

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