Берлин, 4 июля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. ФРГ останется надёжным партнёром Североатлантического альянса. Такое заявление сегодня, 4 июля, в ходе выступления в бундестаге сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

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По её словам, которые цитирует ТАСС, Германия делает ставку на такие союзы, как НАТО, и будет в соответствии со своими обязательствами повышать оборонные расходы. Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна будет стремиться к выполнению основных обязательств перед Североатлантическим альянсом — в том числе по увеличению военных расходов. Речь идёт о базовом требовании НАТО о вложении 2% ВВП в военный бюджет, которое на протяжении многих лет правительство ФРГ выполнять отказывалось.

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Добавим, что в конце мая федеральное правительство Германии одобрило продление трёх военных операций НАТО, в которых участвуют немецкие вооруженные силы — миссий в Косово, а также на побережьях Ливии и Ливана в Средиземном море.