Якутск, 4 июля, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Инициатива выдавать многодетным семьям Якутии вместо положенных по закону земельных участков республиканский маткапитал «Семья» в двойном размере провалилась. Руководство региона рассчитывало сэкономить — подведение к землям инфраструктуры обойдётся гораздо дороже, но получить 139 тыс. рублей вместо земли согласились только 5 семей из 1 690, имеющих право воспользоваться такой возможностью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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644 многодетные семьи отказались получить деньги вместо земли, остальные на предложение никак не отреагировали. Депутаты пытались объяснить эту неудачу недостаточной разъяснительной работой, но заместитель министра труда и социального развития Якутии Елена Волкова с этим не согласна.

«Через органы местного самоуправления мы провели соответствующую работу с каждой семьёй, но на сегодня требуется ещё определенное время для того, чтобы люди могли полностью воспользоваться своим правом», — отметила она.

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Было принято решение продлить многодетным семьям срок, в течение которого они имеют право выбирать деньги вместо земли, до 31 декабря 2018 года.

Напомним, законопроект, дающий многодетным Якутии такое право, был принят 26 апреля 2018 года. Определённый тогда срок для выбора истёк 30 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 18 300 многодетных семей, из них обеспечить землёю смогли только 6 900. Принимая закон, депутаты надеялись, что очередь за землёй может сократиться на 2 600 семей с тремя и более детьми — именно столько в Якутии стоят одновременно и в очереди за землёй, и на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Прокуратура считает очередь за землёю в республике слишком большой и требует увеличить количество земельных участков для многодетных. При этом уже получившие землю семьи недовольны и неоднократно выходили на митинги и пикеты: выданные им участки не имеют ни возможности к ним подъехать, ни электричества.

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