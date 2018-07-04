Владимир, 4 июля, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста в России необходимая мера. В государстве не всегда есть столько денег, сколько бы оно хотело выделить для пенсионеров. Но это нужно сделать так, чтобы население отнеслось к этому с пониманием, заявила корреспонденту ИА REGNUM заведующая отделением, новорождённых ГБУЗ Владимирской области «Родильный дом №2 города Владимира» Галина Кириллова.

Сальвадор Дали. Сумеречный старик. 1918

По её словам, ситуация сложная. Все люди привыкли к определенной модели и им тяжело перестроится. В первую очередь надо отнестись очень пунктуально к людям, которые должны идти на пенсию в ближайшее время. Молодые люди относятся в этому вопросу легко, она для них далеко впереди. А вот к людям, которым 50 лет и выше, нужно отнестись помягче. Например, женщина планировала выйти на пенсию в 55 лет, а теперь выясняется, что ей придется выйти через 13 лет. Это психологически тяжелый для человека момент.

«При этом, стоит отметить, что население в России стареет. Денег для достойной пенсии в государстве не хватает. Повышение пенсионного возраста — мера вынужденная, но необходимая и. конечно, требует обсуждений, предложений, чтобы доработать законопроект, и выбрать оптимальный вариант. Очень важно — обратить внимание на людей предпенсионного возраста», — высказала свое мнение Кириллова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»