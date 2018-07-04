Москва, 4 июля, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что секрет успеха в «большом футболе» — в профессионализме и полной самоотдаче. Кроме того, от этого вида спорта нужно получать удовольствие, заявил он журналистам RT.

Aleksandr Osipov Жозе Моуринью

«От футбола нужно получать удовольствие. В то же время, чтобы вырасти до серьёзного уровня, то нужно подходить к этому серьёзно», — цитирует издание слова португальского футболиста и тренера.

Он также отметил, что во время работы с командой всегда «настроен очень серьёзно», но позволяет себе и улыбаться, работая «с полной концентрацией и самоотдачей».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Жозе Моуринью подчеркнул, что современный футбол теряет в качестве из-за симуляций игроков. По его словам, негативной стороной сегодняшних футбольных матчей стал «театр» в исполнении футболистов.

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