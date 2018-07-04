Киев, 4 июля, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Государство относится к ядерной энергетике как к «нелюбимому ребенку», заявила 3 июля секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Виктория Войцицкая, сообщает УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика Украины

По ее словам, тарифы на атомную энергию составляют 1,5 евроцента, тогда как на тепловую энергию — в три раза выше, хотя разрыв должен составлять не более 30%. Непокрытые тарифом расходы на ядерное топливо составляют почти 1,5 млрд гривен ($57 млн), отметила депутат. Она добавила, что зарплата атомщиков падает, финансирование отрасли сокращается, что приводит к оттоку ценных кадров.

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Напомним, в большинстве стран, куда уезжают украинские атомщики, строятся российские атомные электростанции. Соответственно, работники украинской отрасли атомной энергетики уезжают, в основном, в Россию.