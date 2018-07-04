Москва, 4 июля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. О своем неверии в институт демократической смены власти через выборы заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

"Через выборы шариковы к власти придут, а без выборов нужна диктатура, а для диктатуры нужна армия!» — заявил Жириновский, отметив, однако, на замечание ведущего, что и сам он к власти в партии пришел через выборы, что «это была фальсификация, а не выборы!».

Однако подобную направленность хода мысли не одобрил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«Вы что, хотите убедить ваш народ, что народ России не в состоянии выделить дееспособное нормальное руководство, которое будет защищать его интересы? …То, что вы говорите, может говорить только человек, который в народ не верит!» — задал вопрос придерживающимся указанной выше точки зрения Кедми.

Отметим, что народофобческая риторика о том, что выборы в России всегда фальсифицируются, а к власти народ «шариковых» избирает себе подобных, в большей степени характерна для либеральной проамериканской оппозиции, однако в последнее время все чаще ее можно слышать и от лидера ЛДПР Владимира Жириновского.