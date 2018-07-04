Великий Новгород, 4 июля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. На Троицком раскопе в Великом Новгороде в нынешнем археологическом сезоне найдены уже три берестяные грамоты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, грамоты найдены в слоях последней четверти XII века, где сейчас ведут работы археологи.

Берестяная грамота

По словам заместителя начальника Новгородской археологической экспедиции, профессора МГУ им. М. В. Ломоносова Елены Рыбиной, первые две находки — обрывки, а 3 июля была найдена целая грамота. В ней идёт речь о судебном деле.

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Член-корреспондент Российской академии наук Алексей Гиппиус уже расшифровал содержание текста, который написан чётким, аккуратным почерком на внешней стороне берёзовой коры.

«Автор письма намерен жаловаться на своего адресата князю, если тот не выполнит его условий», — говорится в тексте берестяной грамоты, которой присвоен номер 1105.

Отметим, что в 2018 году на Троицком раскопе в Новгороде начался уже 45-й полевой сезон. За эти годы только здесь обнаружено более 450 берестяных грамот.

Сейчас работы на раскопе ведутся уже на 15-м участке, ими руководит старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Андрей Степанов.

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