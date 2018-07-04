Работу Порошенко не одобряют 78,3% жителей Украины – опрос
Киев, 4 июля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Подавляющее большинство (78,3%) жителей Украины не одобряют работу украинского президента Петра Порошенко, передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного центром «София».
Полученные данные свидетельствуют, что 49,1% опрошенных совсем не одобряют деятельность президента, 32,3% — скорее одобряют. Только 3,2% респондентов доверяют деятельности Порошенко безоговорочно, еще 18,4% — скорее одобряют, а 8,2% — не определились.
Одновременно граждан Украины попросили ответить, в каком направлении — правильном или неправильном — идут дела в стране.
Больше трети (38,7%) опрошенных сообщили, что однозначно в неправильном, 26,4% — скорее в неправильном, 11,9% — скорее в правильном и только 2,8% — уверены, что украинцев убеждены в правильности избранного курса. 14,6% опрошенных видят и правильное и неправильное, а 5,6% — затруднились ответить.
Опрос проводился с 18 по 29 июня, в нем приняли участие 2008 совершеннолетних граждан Украины во всех регионах.