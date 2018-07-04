Киев, 4 июля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Подавляющее большинство (78,3%) жителей Украины не одобряют работу украинского президента Петра Порошенко, передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного центром «София».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Полученные данные свидетельствуют, что 49,1% опрошенных совсем не одобряют деятельность президента, 32,3% — скорее одобряют. Только 3,2% респондентов доверяют деятельности Порошенко безоговорочно, еще 18,4% — скорее одобряют, а 8,2% — не определились.

Одновременно граждан Украины попросили ответить, в каком направлении — правильном или неправильном — идут дела в стране.

Больше трети (38,7%) опрошенных сообщили, что однозначно в неправильном, 26,4% — скорее в неправильном, 11,9% — скорее в правильном и только 2,8% — уверены, что украинцев убеждены в правильности избранного курса. 14,6% опрошенных видят и правильное и неправильное, а 5,6% — затруднились ответить.

Опрос проводился с 18 по 29 июня, в нем приняли участие 2008 совершеннолетних граждан Украины во всех регионах.