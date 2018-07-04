Москва, 4 июля, 2018, 10:50 — ИА Регнум. При выборе арбуза необходимо обратить внимание на его внешний вид, он должен быть чистым, целым и свежим, сообщили 4 июля в автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество).

Цитата из м ф «Ну, погоди!». реж. Вячеслав Котеночкин. 1976. СССР Арбуз

Кроме того, отмечают эксперты, плод должен быть с окраской и блеском корки, а также не должен содержать лишней влажности.

«На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: побитостей, рубцов и трещин», — говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что качество продукта сохраняется только тогда, когда общая площадь повреждений не превышает восьмой части поверхности арбуза.

При этом мякоть должна быть зрелой, сочной, без пустот, с окраской и спелыми семенами. Длина стебля плода не должна превышать пяти сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества по поручению правительства России оценили качество популярных марок светлого фильтрованного пива.

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