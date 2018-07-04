Ярославль, 4 июля, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Ярославский губернатор Дмитрий Миронов заявил, что в федеральном правительстве прислушались к его мнению и поддержали снижение тарифа за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов в 6,7 раз. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полигон «Скоково»

Напомним, 26 июня глава региона направил вице-премьеру правительства России Алексею Гордееву обращение с предложением поддержать проект постановления правительства России о семикратном уменьшении ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов на 2018 год.

«Правительство России поддержало наше предложение снизить в семь раз плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов. С июля по всей стране эта плата включена в тариф для потребителей. Для жителей это привело бы к серьезному увеличению расходов», — написал Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.

Губернатор отмечает: все хорошо понимают, что захоронение отходов наносит ущерб окружающей среде:

«Безусловно, этот вред нужно компенсировать. Более того, мы должны стремиться к созданию более цивилизованной системы обращения с отходами, которая минимизирует вредное воздействие на природу. Это важная часть Новой экологической политики Ярославской области, над концепцией которой мы сейчас работаем. Но всё это не должно приводить к резкому росту платы для жителей. Именно поэтому направил вице-премьеру Алексею Гордееву письмо с просьбой урегулировать ситуацию и снизить ставку. В федеральном правительстве к нам прислушались. Постановление о снижении ставки подписано и опубликовано», — указывает Дмитрий Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО вводится в России с 1 июля. Ее будут обязаны платить в бюджет полигоны, размещающие твердые коммунальные отходы. Соответственно повышается стоимость услуг полигонов, и по цепочке — стоимость услуги по вывозу мусора для населения.

После принятия решения Правительством РФ № 758 тарифы на размещение отходов для полигонов в Ярославской области будут оперативно пересмотрены. Это, как сообщили в правительстве области, сделает департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов. Новый тариф для населения пока не принят.