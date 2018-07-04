Госдума приняла закон о Вечном огне и Огне памяти
Москва, 4 июля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о работе мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти», передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.
Прежде всего, определяются понятия. Так, вечным огнем является элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает возможность постоянного горения огня. Огонь памяти — элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает возможность периодического горения огня.
Предполагается, что с принятием закона Минобороны будет вести постоянный централизованный учет мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти. Также министерство будет устанавливать порядок периодичности горения Огня памяти.
Органы местного самоуправления наделяются полномочиями по взаимодействию с профильным федеральным министерством для организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти.