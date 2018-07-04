Москва, 4 июля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о работе мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти», передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

Прежде всего, определяются понятия. Так, вечным огнем является элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает возможность постоянного горения огня. Огонь памяти — элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает возможность периодического горения огня.

Предполагается, что с принятием закона Минобороны будет вести постоянный централизованный учет мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти. Также министерство будет устанавливать порядок периодичности горения Огня памяти.

Органы местного самоуправления наделяются полномочиями по взаимодействию с профильным федеральным министерством для организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти.