Вашингтон, 4 июля, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Некоторые владельцы смартфонов Samsung выявили у своих мобильных устройств неприятную «функцию» — гаджеты рассылали произвольные фотографии, хранящиеся в памяти устройства, случайно выбранным адресатам. Об этом пишет интернет-портал Gizmodo.

kirstyfields Фото в телефоне

Однако самое неприятное свойство этой недокументированной функции смартфонов заключается в том, пишет издание, что владелец устройства не получает никаких уведомлений о совершённой таким образом стандартным мессенджером Samsung рассылке.

«Мы знаем о возникших проблемах у пользователей, и наши технические специалисты сейчас занимаются данным вопросом. Заинтересованным клиентам рекомендуется связаться с нами напрямую», — говорится в сообщении южнокорейской компании, поступившем в адрес Gizmodo.

Как сообщало 12 мая ИА REGNUM, учёные из университета Беркли (штат Калифорния, США) научились управлять голосовыми помощниками Siri, Alexa и Google Assistant посредством не воспринимаемых человеческим ухом сигналов.

Им удалось с помощью скрытых команд активировать деятельность голосовых помощников на устройствах, набирать посторонние номера телефонов и открывать различные приложения.

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