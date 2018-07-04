Ярославль, 4 июля, 2018, 10:25 — ИА Регнум. С 3 по 7 июля 2018 года в Ярославле проходит открытый слет юных моряков, посвященный 50-летию ярославского детского морского центра имени адмирала Ф.Ф.Ушакова. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщили в самом центре.

76.mchs.gov.ru Открытие слета в Ярославле

В слете примут участие 18 команд из 11 городов России и ближнего зарубежья. В рамках слета пройдут соревнования по морскому многоборью, конкурс-смотр строя и песни, конкурс представления команд.

В Ярославль приехали юные моряки из Новосибирска, Рыбинска, Костромы, Переславля-Залесского, Ижевска, Северодвинска, Санкт-Петербурга, Кинешмы и Нарвский клуб Юных моряков (Эстония).

В 2017 году мы были в Эстонии на соревнованиях и заняли первое место. Это наши соперники, которые едут взять реванш за нашу победу. У нас очень хорошие отношения между коллективами разных городов, и мы по возможности ездим на разные соревнования. Недавно мы были в Северодвинске, Севастополе, Новосибирске, Нарве», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор Детского морского центра имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Богдан Везденко.

Закрытие слета и награждение победителей соревнований состоится 6 июля в 15:00 в Ярославле у Вечного огня.