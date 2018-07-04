Рыбинск, Ярославская область, 4 июля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Ярославский областной суд отклонил апелляционную жалобу регионального департамента культуры на определение Рыбинского суда, которым отказано в отсрочке проведения ремонтных работ памятника истории и культуры «Гостиный двор Мучной». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мучной двор в Рыбинске

Еще в 2012 году Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник обязали в срок до 01 октября 2015 года выполнить ремонтно-реставрационные работы Мучного двора, разработать проект реставрации и приспособления здания памятника для современного использования, укрепить фундаменты и провести еще ряд работ.

В случае нехватки средств у ГУК ЯО «Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» на департамент культуры Ярославской области была возложена обязанность обеспечить финансирование проведения ремонтно-реставрационных работ, чтобы закончить их до 2015 года.

Но в срок не уложились, и тогда Рыбинский суд предоставил отсрочку исполнения своего же решения до 31 декабря 2017 года.

11 сентября 2017 года музей вновь попросил отложить срок — уже до 31 декабря 2021 года, обосновав это тем, что большая часть работ по исполнению судебного решения выполнена. Однако в ходе реставрационных работ был выявлен дополнительный объем, а значит, необходимо вносить изменения в проектно-сметную документацию, что ведет к увеличению срока выполнения работ и их удорожанию. Работы на объекте выполняются в пределах выделяемых средств. «Вторая половина здания занята функционирующим музеем-заповедником, в связи с чем ремонт в полном объеме, с заменой перекрытий и конструкций, не может проводиться одновременно во всех помещениях, что также усложняет ход ремонтных работ», — аргументировали свою позицию музейщики.

Но в этот раз Рыбинский суд в отсрочке отказал. Тогда в суд с заявлением об отсрочке уже до 2020 года вышел департамент культуры Ярославской области, и также получил отказ. Департамент подготовил жалобу, которую и подал в Ярославский облсуд, но тот поддержал предыдущее решение.

Судья счел, что доводы жалобы о приведенных объективных причинах невозможности исполнения решения суда из-за отсутствия финансирования не должны влиять на решение, поскольку не гарантируют исполнение решения суда даже и до 2020 года.

Судебная коллегия учла, что с момента вступления в законную силу решения суда прошло более пяти лет. Музей-заповедник является объектом социально-культурного назначения, а потому отсрочка исполнения решения суда на столь длительный период времени приведет к нарушению прав и законных интересов неопределенного круга лиц, в интересах которых прокурор обращался в суд с иском.