Калининград, 4 июля, 2018, 10:17 — ИА Регнум. В Калининграде погружен и отправлен в Чехию первый контейнерный поезд с древесной щепой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 4 июля, в Калининградской железной дороге, накануне первым рейсом экспортировано более 2 тыс. кубометров лесоматериала.

Цитата мф Вовка в Тридевятом царстве. реж. Борис Степанцев. 1965. СССР Щепки

При этом, железнодорожный состав сформирован из платформ с 54 инновационными контейнерами, предоставленными чешской компанией ČD Cargo.

«В дальнейшем проектом для данного грузополучателя предусмотрена погрузка и отправка со станции Дзержинская-Новая в Чехию до двух контейнерных поездов со щепой в месяц», — уточнили в КЖД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 2016 года работает экспорт древесной щепы из российского эксклава в Данию. Лесоматериал идет морским путем.

Отметим, что в странах Скандинавии щепа является источником теплоснабжения для ТЭС на биотопливе.

Ключевым импортером древесной щепы в России выступает Финляндия, с которой работают предприятия Ленинградской области и Карелии.