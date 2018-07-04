Рим, 4 июля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Джордж Сорос поддерживает неправительственные организации, занимающиеся доставкой нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии в Италию, и «хотел бы превратить Италию в лагерь беженцев, потому что ему нравятся рабы», заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини в интервью La7 поздно вечером во вторник, 3 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Ранее итальянские журналисты рассказали о связи между Соросом и неправительственными организациями, спасающими мигрантов в ливийских территориальных водах: фонды Сороса, по их данным, поддерживают такие организации и напрямую, и косвенно.

Резкое увеличение потока нелегальной миграции преследует три политические цели, отметил обозреватель Il Giornale Джан Микалесин: уничтожить автономию властей национальных государств на их территории, удешевить стоимость рабочей силы в Европе, обеспечить бизнесу новых молодых потребителей на европейском континенте.

«Мне можно бороться с миллиардером-спекулянтом, который хочет наполнить Европу лжебеженцами? Или это вы тоже назовете нацизмом?» — сказал Сальвини.

Ответственность за трагические инциденты с кораблями и лодками мигрантов он возложил на самих перевозчиков, которых назвал «ублюдками». Вице-премьер полагает, что доставка мигрантов в Европу для них — бизнес сродни работорговле.