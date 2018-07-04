Усолье-Сибирское, Иркутская область, 4 июля, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Несмотря на заверения спасателей и Роспотребнадзора, ЧП с утечкой химического вещества, случившееся на территории обанкротившегося предприятия ООО «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское (Иркутская область), представляет опасность для населения. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, которое Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура разместила на своём сайте сегодня, 4 июля.

Baikalproc.ru Утечка химикатов на территории обанкротившегося предприятия ООО «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское

В процессе разбирательства не удалось установить лиц, которые разгерметезировали одну из цистерн с надписью «едкий натр» емкостью 75 кубических метров, но зато прокурорам удалось выяснить, что в результате этих незаконных действий произошло загрязнение окружающей среды химическим веществом — хлористым водородом (гидрохлорид) концентрацией 5 мг/куб.м, что в 25 раз превышает допустимые нормативы для атмосферного воздуха и создаёт реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Baikalproc.ru Цистерна с химикатами, вскрытая неизвестными на территории обанкротившегося предприятия ООО «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское

«По данному факту природоохранным прокурором в орган предварительного расследования направлен материал в порядке ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных лиц по статье 251 Уголовного Кодекса РФ («Загрязнение атмосферного воздуха»). В настоящее время проводится доследственная проверка», — говорится в официальном сообщении природоохранной прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что едкой жидкостью, разлив которой произошёл ночью 21 июня на территории ООО «Усольехимпром», предположительно являлся четырёххлористый кремний. Это вещество токсично, обладает резким удушающим запахом. Но на следующий день после ЧП Управление Роспотребнадзора по Иркутской области заявило, что на территории города превышения предельно допустимых концентраций хлорсодержащих веществ не обнаружено.